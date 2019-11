5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Seis cotadas reagem aos números dos primeiros nove meses

Há seis cotadas do PSI a reagirem na sessão desta sexta-feira às contas reportadas ontem após o fecho da bolsa nacional: BCP, Altri, Cofina, Ramada, Corticeira Amorim e Novabase.

O BCP aumentou os lucros para 270,3 milhões de euros, nos melhores resultados em 12 anos. Já a Cofina melhorou os lucros em 15,3% para 4,3 milhões e a Altri viu o seu resultado líquido recuar 90,7 milhões até setembro.

Por sua vez, a Novabase subiu a faturação em 10% para 112 milhões, ao passo que a Corticeira Amorim teve menos lucros mas paga dividendo extraordinário. A Ramada, por seu lado, viu os seus lucros recuarem 91,5% para 5,7 milhões de euros.





Venda de negócio da Novabase gera mais-valia de 12 a 15 milhões