5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Espanha voltou às urnas este domingo, com os resultados a manterem a divisão no Parlamento. Não há maioria. O PSOE ganhou, mas com o aumento do partido de extrema direita Vox e do PP, as forças de bloqueio para um acordo fortaleceram-se. As eleições, convocadas depois de Pedro Sánchez ter falhado em conseguir apoio para formar governo, apontam para um desfecho semelhante. Com o Parlamento "partido" e dificuldade em se fecharem acordos.





Os CTT têm registado ganhos acentuados nas últimas semanas, a refletir os resultados do terceiro trimestre e a perspetiva de recuperação, depois de em 2017 e 2018 terem registado perdas avultadas em bolsa. A recuperação prossegue, estando já acumular um saldo positivo desde o início do ano, o que se se confirmar será a primeira vez em quatro anos.





EUA e China continuam em negociações. Os avanços e recuos têm sido uma constante nesta questão. Depois de várias indicações de que os dois países estavam perto de fechar uma parte do acordo comercial, Donald Trump veio, mais uma vez, travar o entusiasmo. O presidente dos EUA desmentiu, na sexta-feira, o seu conselheiro económico Larry Kudlow e disse que não existia nenhum entendimento com a China sobre a retirada de forma faseada das tarifas aduaneiras impostas entre as duas maiores economias do mundo, segundo a Reuters. Trump disse mesmo que não pretende eliminar por completo as tarifas que os EUA têm vindo a aplicar sobre produtos "made in China".





A gigante tecnológica chinesa, Alibaba, criou o "Single’s Day" (Dia dos Solteiros) em 2009. Este dia ganhou importância e é um dos maiores eventos de comércio do mundo, rivalizando com a Blck Friday americana. No ano passado, as vendas atingiram um nível recorde, superando os 30 mil milhões de dólares num só dia. E as previsões apontam para que 2019 seja marcado por um novo recorde de vendas.