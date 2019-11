5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira teremos os dados do PIB em Portugal e na Alemanha, bem como os números do crescimento da economia no conjunto da Zona Euro. Também os dados do desemprego estarão em destaque no bloco da moeda única.

Alemanha em recessão e Portugal a crescer

O Eurostat divulga a estimativa rápida para o PIB e emprego da Zona Euro e da União Europeia do terceiro trimestre.

Neste dia, ficam a conhecer-se os números da Alemanha, que deverão mostrar a entrada em recessão do país. Já Portugal deverá mostrar um crescimento que se estima perto de 2% no terceiro trimestre. Também o Japão revela o seu PIB.





Sonae reage às contas dos primeiros nove meses

A Sonae vai estar a reagir na sessão desta quinta-feira aos resultados dos primeiros nove meses do ano, reportados ontem depois do fecho da bolsa nacional.