5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira são divulgados os resultados dos primeiros nove meses do ano da REN e da Glintt depois do fecho da sessão bolsista.

REN e Glintt confessam-se ao mercado

Prossegue a época de divulgação de contas na bolsa portuguesa. Hoje será a vez de a REN e a Glintt reportarem os seus números dos primeiros nove meses do ano depois do fecho da praça lisboeta.

A Glintt terminou o primeiro semestre com um aumento dos lucros de 18%. Já as contas da REN no mesmo período revelaram uma quebra de 3,3% nos lucros, para 51,1 milhões, impactadas por uma menor taxa de remuneração dos ativos.





Blackrock reforça nos CTT