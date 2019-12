Bolsas dos EUA sobem para novos máximos

As bolsas americanas iniciaram o dia a valorizar e a renovar máximos históricos, com os investidores a refletirem nas bolsas os desenvolvimentos nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

As bolsas americanas iniciaram o dia a subir e a renovar máximos. Os investidores continuam a aplaudir os avanços nas negociações comerciais entre os EUA e a China que permitiram desbloquear uma parte do acordo e travar as tarifas aplicadas.O Dow Jones sobe 0,35% para 28.235,24 pontos, o Nasdaq aprecia 0,71% para 8.796,90 pontos e o S&P500 está a ganhar 0,73% para 3.191,93 pontos.

Um dos responsáveis americanos pelas negociações comerciais afirmou que o acordo alcançado entre os dois países vai permitir que os EUA quase dupliquem as exportações para a China nos próximos dois anos.

Esta perspetiva está a animar os investidores, que já na sexta-feira elevaram as bolsas americanas para níveis nunca antes atingidos.



Esta segunda-feira o otimismo está a espalhar-se pelos vários mercados, com as principais praças europeias a tocarem também em máximos. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, já negociou mesmo no valor mais elevado de sempre.





A Boeing está a contrariar a tendência de ganhos, com as ações a caírem 3,82% para 328,62 dólares. A fabricante de aviões, que até costuma beneficiar deste ambiente de menor pressão geopolítica, está a ponderar cortar ou suspender a produção do 737 MAX, o avião que teve vários acidentes este ano, de acordo com a Reuters.