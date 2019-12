BCP e EDP sustentam bolsa nacional

A bolsa nacional retomou a negociação a subir, com o PSI-20 a apreciar 0,17% para 5.240,27 pontos, com oito cotadas em alta, cinco em queda e cinco inalteradas. De recordar que as bolsas europeias estiveram encerradas entre a tarde de terça-feira e esta manhã devido às comemorações de Natal.

As bolsas europeias também seguem em alta, negociando próximas de máximos. A contribuir para os ganhos estão os indicadores económicos. A economia chinesa terá registado uma melhoria no ritmo de crescimento em dezembro, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg. A China deverá assim reportar uma melhoria económica pela primeira vez em oito meses.

Este contexto, conjugado com a expectativa em torno da assinatura do acordo comercial entre os EUA e a China está a contribuir para o otimismo entre os investidores, numa semana mais curta nas praças bolsistas.





Por cá, o BCP é uma das ações que contribui para esta evolução, com as aç~eos do banco a apreciarem 0,44% para 0,2040 euros. A aposta na queda das ações do BCP continua a diminuir , deixando para trás o período mais agitado e de pressão sobre os títulos do banco liderado por Miguel Maya. As posições a descoberto no capital do BCP diminuíram na segunda-feira para 0,78%, o que corresponde ao valor mais baixo desde março de 2017.A EDP também segue esta tendência, apreciando 0,44% para 3,839 euros.Do lado oposto segue a Galp Energia, ao recuar 0,13% para 15,20 euros. Ontem, ao final do dia a Galp Energia emitiu um comunicado onde salienta que o Carcará é considerado um dos ativos mais promissores do pré-sal brasileiro na bacia de Santos, depois de submeter as declarações da viabilidade comercial à Agência Nacional do Petróleo (ANP) do Brasil.