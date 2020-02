A OPEP e a Rússia (que é aliada do cartel no corte da oferta mundial que vigora desde 2017) vão realizar uma reunião técnica de dois dias, que começa hoje, para analisarem a queda dos preços do petróleo decorrente da epidemia de coronavírus. E que já colocou em Brent em “bear market”.

Petróleo cai para mínimos de mais de um ano e OPEP entra em ação

Os preços do petróleo continuaram ontem a ser fortemente penalizados pela queda da procura, devido ao coronavírus com origem na China – onde a procura por esta matéria-prima já caiu 20% desde o início desta crise. Nos Estados Unidos o crude de referência (WTI) quebrou os 50 dólares por barril, e em Londres o Brent já caiu 17% desde que os mercados financeiros se aperceberam da dimensão desta epidemia – seguindo ambas as referências em mínimos de janeiro do ano passado. Ao início da noite, o Brent já cedia 20% face ao seu último máximo, entrando assim em "mercado urso" (mas não em valores de fecho da sessão).

Entretanto, a OPEP e a Rússia (que é aliada do cartel no corte da oferta mundial que vigora desde 2017) vão realizar uma reunião técnica de dois dias, que começa hoje, para analisarem esta queda do preço do petróleo decorrente da epidemia de coronavírus. O próximo encontro ministerial do grupo OPEP+ deverá decorrer a 14 e 15 de fevereiro, numa antecipação face à data inicial de 5 e 6 de março. O cartel e seus aliados estão a ponderar um corte extra de 500 mil barris por dia para conter o impacto do vírus, avançaram algumas fontes à Reuters.





Connor Clark & Lunn reduz aposta na queda dos CTT