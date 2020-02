Uber e Twitter mostram contas

Em plena época de divulgação de resultados nos EUA, a Uber e o Twitter são duas das empresas que despertam mais interesse junto dos investidores. A plataforma de condutores apresenta os seus números já depois do fecho de Wall Street, ao passo que a rede social das micromensagens reporta as contas antes da abertura das bolsas.

A Uber encontra-se a recorrer da decisão de novembro das autoridades londrinas de proibir a empresa de operar na capital inglesa, mas os investidores querem saber se existem evoluções nessa matéria. O Twitter apresentou resultados dececionantes no terceiro trimestre e já advertiu que os problemas que enfrentava se deverão refletir também no último trimestre de 2019 e ao longo de parte deste ano.





Lagarde no Parlamento Europeu e Trump 4Eva

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, é ouvida esta quinta-feira na Comissão de Economia e Assuntos Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas.