A primeira leitura do PIB português

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a primeira estimativa para a evolução do PIB português no ano passado. Bruxelas reiterou quinta-feira que a economia portuguesa deverá ter crescido 2% em 2019, mas com uma desaceleração a partir de junho.



Já o Governo estima que o crescimento do PIB no ano passado se tenha cifrado em 1,9%.



Continuar a ler ...E também dos países da UE O Eurostat também divulga uma primeira leitura referente ao comportamento das economias dos países da União Europeia (UE) no ano passado.



Ações da Semapa a reagir aos resultados As ações da Semapa deverão reagir hoje aos resultados apresentados pela empresa na quinta-feira, após o fecho do mercado. A Semapa registou uma quebra de 6,4% nos lucros, para os 124 milhões de euros.



A empresa justificou a descida nos lucros com o desempenho do segmento de pasta e papel, que não foi compensado com o aumento no EBITDA nas áreas dos cimentos e do ambiente.



EUA e China reduzem tarifas Esta sexta-feira os Estados Unidos da América e a China vão reduzir as tarifas aplicadas a milhares de milhões de dólares em produtos que importam um ao outro, cumprindo uma parte da primeira fase do acordo comercial que foi assinado em janeiro.

Consumidores no centro das atenções nos EUA O Departamento do Comércio norte-americano divulga os dados das vendas a retalho em janeiro. O consenso dos analistas aponta para que as vendas tenham subido 0,3%, o mesmo ritmo do que o verificado em dezembro.



Também esta sexta-feira, a Universidade do Michigan divulga uma primeira estimativa do índice de confiança dos consumidores em fevereiro. Os analistas apontam para uma leitura nos 99,5 pontos, ligeiramente inferior aos 99,8 pontos observados no primeiro mês deste ano.