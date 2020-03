Esta quinta-feira a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reúne-se em Viena para determinar um novo corte da produção. No dia seguinte, em reunião da OPEP+, será oficializado o volume adicional a retirar do mercado.

OPEP decide mais cortes na produção

Os ministros dos países que compõem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vão reunir-se hoje em Viena para decidirem oficialmente se avançam para novo corte na produção de petróleo.

Face à queda no consumo, agravada pelo coronavírus, as reuniões técnicas já tinham avançado a possibilidade de se definir um corte adicional de produção. E é isso que será decidido na reunião de hoje e depois no dia seguinte no encontro com os aliados do cartel que compõem o grupo conhecido como OPEP+.





EDP Renováveis ultrapassa Galp no valor em bolsa

A EDP Renováveis já é a segunda empresa mais valiosa da bolsa nacional, depois de a sua capitalização ter superado, pela primeira vez, a da Galp Energia que, historicamente, tem disputado o primeiro lugar da lista com a casa-mãe da Renováveis. Agora, 872 milhões de euros separam a petrolífera da empresa de energias limpas, que viu o seu valor de mercado disparar para 11.445 milhões de euros na quarta-feira, acima dos 10.573 milhões de euros da Galp Energia, que cai assim para o terceiro lugar do "ranking".





Uma nota otimista do Goldman Sachs motivou os fortes ganhos do grupo EDP, levando assim a Renováveis a alargar a distância para a Galp.