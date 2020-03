Esta terça-feira as atenções vão continuar centradas no desempenho do petróleo, na evolução do coronavírus, nas eventuais medidas de estímulo por parte de governos de todo o mundo e no reflexo que tudo isto terá nos mercados.

Descalabro nas bolsas mundiais e no petróleo

A sessão de segunda-feira foi imprópria para cardíacos nos mercados de todo o mundo, num dia em que as bolsas afundaram arrastadas pela crise petrolífera desencadeada pelos sauditas – que atirou o "ouro negro" para a pior jornada desde a guerra do Golfo, em 1991.

Esta manhã, António Costa reúne-se com sete ministros, em Lisboa, tendo como pano de fundo a resposta ao surto do Covid-19. À tarde participará no Conselho Europeu por videoconferência.

Já o presidente dos EUA dará hoje uma conferência de imprensa para falar sobre medidas económicas. Na segunda-feira à noite, Donald Trump estava em reunião na Casa Branca a analisar possíveis medidas de estímulo da economia, o que deu algum impulso ao petróleo e aos índices de Wall Street na negociação fora de horas dos seus contratos de futuros.





Corticeira reage às contas de 2019

A empresa liderada por António Rios Amorim fechou o ano de 2019 com lucros de 75 milhões de euros, o que representou uma descida de 3,2% face ao ano anterior. Os resultados foram reportados ontem, depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as cotações estarão a reagir na sessão desta terça-feira.