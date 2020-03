S&P pode pronunciar-se sobre Portugal

A Standard & Poor’s poderá pronunciar-se esta sexta-feira sobre o "rating" e "outlook" da dívida soberana de Portugal. No entanto, atendendo à elevada incerteza que se vive em todo o mundo, fruto do impacto na atividade económica do Covid-19, não se espera qualquer mexida por parte da agência de notação financeira.

Os relatórios sobre os "ratings" e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Descalabro nas bolsas – é para continuar?

Os mercados de capitais continuam a sofrer pesadas quebras, muitas delas recordes. Na última sessão, o índice de referência que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, fechou com uma quebra de 11,48% para os 294,93 pontos, a maior de sempre. Também as bolsas de Espanha e Itália, os países mais afetados pelo vírus dentro do Velho Continente, fecharam com perdas históricas de 14,06% e 16,92%, respetivamente.

Na última sessão, as respostas do presidente norte-americano e da presidente do Banco Central Europeu em relação ao surto de coronavírus foram insuficientes para animar os investidores.