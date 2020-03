Esta sexta-feira a DBRS poderá pronunciar-se sobre a classificação e perspecta da dívida de Portugal. No entanto, embora esteja calendarizada uma possível ação, é provável que não haja decisões, dada a incerteza geral que se vive em todo o mundo quanto ao impacto económico do novo coronavírus e aos esforços orçamentais necessários para o combater.

DBRS pode pronunciar-se sobre Portugal

A agência de rating canadiana DBRS poderá pronunciar-se esta sexta-feira sobre o "rating" e "outlook" da dívida soberana de Portugal. No entanto, atendendo à elevada incerteza que se vive em todo o mundo, fruto do impacto na atividade económica do Covid-19, é possível que opte por não fazer qualquer mexida, à semelhança da decisão tomada na semana passada pela Standard & Poor’s.

Os relatórios sobre os "ratings" e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Bolsas: covid-19 e estímulos à economia continuam a centrar atenções

Na sessão de ontem, a negociação bolsista foi mais risonha. No velho continente as bolsas reagiram bem ao anúncio feito na noite de quarta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), que vai lançar um programa de compra de ativos com um volume total de 750 mil milhões de euros.