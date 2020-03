BCP confirma que vai cancelar pagamento de dividendo

O conselho de administração do BCP aprovou o cancelamento do pagamento de dividendos, referentes ao exercício de 2019, com o objetivo de reforçar os rácios e responder ao impacto que a pandemia do novo coronavírus terá sobre a solidez dos bancos. Em contrapartida, o banco decidiu manter a compensação salarial aos trabalhadores que, durante os anos da última crise financeira, sofreram cortes na remuneração. As medidas foram anunciadas ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, em comunicado à CMVM.

Também a administração do CaixaBank - que detém 100% do BPI - decidiu reduzir para metade o dividendo proposto para o exercício de 2019. A entidade vai assim pagar a 15 de abril um dividendo de sete cêntimos por ação, em vez dos 15 propostos inicialmente.





EDP Renováveis aprova dividendo de 8 cêntimos

A empresa liderada por João Manso Neto viu ontem ser aprovada, na assembleia geral, a proposta da administração de distribuir 14,7% dos lucros aos acionistas num total de 69,8 milhões de euros, o que corresponde a um valor ilíquido de 8 cêntimos por ação.