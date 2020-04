Esta quarta-feira o IGCP poderá avançar com a emissão sindicada de obrigações a sete anos. Por seu lado, a Sonae Indústria estará a reagir às contas do ano passado. As bolsas começam um novo trimestre com a notícia de que Donald Trump aprovou a suspensão, durante três meses, de algumas tarifas impostas a produtos de nações mais favorecidas.

IGCP prepara emissão sindicada a sete anos

Portugal está a preparar a emissão sindicada de uma nova linha de obrigações a sete anos com maturidade em 15 de outubro de 2027. Segundo informação avançada pela Bloomberg, o IGCP contratou um sindicato bancário para realizar a operação no curto prazo, sendo que esta é a segunda vez que Portugal realiza uma operação deste género em 2020. Não foram indicados detalhes sobre a data de realização da operação, nem sobre montantes a emitir. No entanto Portugal vai habitualmente ao mercado na quarta-feira, pelo que a operação poderá acontecer hoje ou na próxima semana.

Por outro lado, o instituto que gere a dívida pública anunciou ontem que vai reforçar cada emissão de obrigações do Tesouro em 250 milhões de euros acelerar o programa de financiamento de médio e longo prazo, como resposta à pandemia da covid-19.





OPEP com carta branca para aumentar produção… mas Riade adia

Depois de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (OPEP+) terem falhado um acordo para prolongar os cortes de produção além do primeiro trimestre, a partir do início de abril os produtores ficam livres para aumentar a produção.

A Arábia Saudita é um dos países que disse que o faria, até para pressionar a Rússia – que foi quem bateu o pé e impediu o prolongamento do acordo que vigorava desde janeiro de 2017. No entanto, esta segunda-feira Riade disse que ‘só’ abrirá as torneiras a partir de maio. Mais crude no mercado intensifica a pressão sobre os preços da matéria-prima, numa altura em que a oferta é cada vez mais excedentária perante a forte queda da procura decorrente da pandemia global.

Hoje, a Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude do país na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. O petróleo tem estado a ser fortemente fustigado pelo impacto económico que a covid-19 está a ter nas economias e marcou o seu pior trimestre de sempre.





Sonae Indústria reage às contas de 2019

O resultado líquido da Sonae Indústria em 2019 foi de 13,4 milhões de euros negativos, valor que compara com o resultado líquido positivo de 11 milhões de euros em 2018, anunciou ontem a empresa, já depois do fecho da bolsa nacional. A evolução do resultado líquido é principalmente explicada pela redução dos resultados da Sonae Arauco, pelas provisões registadas no quarto trimestre e pelo facto do EBITDA de 2018 incluir uma mais-valia devido à venda dos imóveis de uma unidade inativa, diz a empresa no seu comunicado das contas, explicou o chairman, Paulo Azevedo, no relatório e contas.