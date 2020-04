Os investidores vão reagir esta segunda-feira ao anúncio da Jerónimo Martins de desconvocação da assembleia-geral agendada para 16 de abril devido à pandemia da covid-19. Com esta decisão, a distribuição de dividendos da dona do Pingo Doce fica também adiada.

Nos e Sonaecom no radar após arresto de participações

A decisão judicial de arrestar metade da participação da Zopt na Nos devido à investigação no âmbito do Luanda Leaks afeta não só as empresas controladas por Isabel dos Santos mas também a Sonaecom, que detém 50% da Zopt. O tribunal impede o exercício dos direitos de voto correspondentes a esta participação na Nos, que corresponde a 26% do capital da operadora.



Encomendas às fábricas na Alemanha

São divulgados os dados das encomendas às fábricas na Alemanha relativos a fevereiro. Apesar de ainda não abranger o pior período do impacto da pandemia, os analistas estimam uma quebra de 2,5% no volume de encomendas.



Abrandamento da pandemia em Espanha e Itália

Espanha e Itália, dois dos países mais atingidos pela pandemia da covid-19, apresentaram números positivos da evolução do surto este domingo. Apesar de ainda ser cedo para se considerar uma tendência consolidada, os dados poderão animar os investidores.



EUA no "olho do furacão" da covid-19



Já nos Estados Unidos foi atingida este domingo a fasquia de um caso por cada mil habitantes. O país é, por larga margem, aquele onde existem mais infetados com o novo coronavírus – mais de 330 mil – e os números não dão sinal de abrandamento.