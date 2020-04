Reunião da OPEP centra atenções

Esta quinta-feira as atenções do mercado estarão centradas na reunião virtual da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados (o chamado grupo OPEP+). Ontem à noite o Koweit indicou que a OPEP+ está a tentar chegar a acordo para que o corte de produção fique compreendido entre 10 e 15 milhões de barris por dia.

São cada vez mais as vozes que dizem que será necessário que os EUA entrem no esforço de corte de produção, numa espécie de OPEP++, bem como outros países – Reino Unido, Canadá, México e Brasil estão entre os que foram convidados a aderir.

A reunião virtual desta quinta-feira está prevista para as 14:00 TMG (mais uma hora em Lisboa). No dia seguinte, Sexta-feira Santa, a Arábia Saudita realizará uma videoconferência (entre as 12:00 e as 14:00 TMG) com os ministros da Energia do G20 de modo a "assegurar a estabilidade do mercado energético", segundo um documento interno a que a Reuters teve acesso.





S&P espera que BCP continue com lucros apesar da covid-19

A pandemia da covid-19 vai ter um forte impacto nas duas principais economias onde o BCP está presente, o que vai provocar uma deterioração na qualidade dos ativos do banco, bem como na sua rentabilidade. O alerta foi da Standard & Poor’s, que devido a este efeito decidiu ontem cortar a perspetiva ("outlook") do banco, de positiva para estável. Quer isto dizer que o rating de 'BB' (segundo nível de lixo) já não deverá ser revisto em alta no curto prazo. Mas também não existe a ameaça de uma revisão em baixa, uma vez que o "outlook" não está negativo.