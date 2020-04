Bolsas regressam à negociação na Europa

Depois de terem estado sem negociar na passada sexta-feira e no arranque desta semana, devido ao período pascal, as bolsas do Velho Continente regressam hoje à negociação.

Os mercados acionistas norte-americanos já reabriram ontem e a tendência foi mista em Wall Street, com os investidores prudentes perante a perspetiva de uma má época de apresentação de contas trimestrais.





Contas da banca estreiam "earnings season" nos EUA

Os bancos JPMorgan Chase e o Wells Fargo vão dar hoje o pontapé de saída em mais uma temporada de apresentação de resultados.