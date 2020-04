EDP distribui 694,7 milhões pelos acionistas a partir de 14 de maio

Os acionistas da EDP aprovaram ontem, já depois do fecho da sessão da bolsa nacional, a proposta da administração da elétrica nacional de distribuir um dividendo de 19 cêntimos brutos por ação, face à operação de 2019.





Governo apresenta medidas de apoio à comunicação social

O plano de emergência para o setor dos media, anunciado há semanas pelo Governo, será divulgado esta sexta-feira pela ministra da Cultura, o que poderá refletir-se na negociação das cotadas do setor.

Mercados reagem a novos dados económicos