Esta quarta-feira o IGCP vai realizar uma emissão de longo prazo, a seis e dez anos, para tentar captar até mil milhões de euros. Ainda por cá, as ações da EDP Renováveis serão transacionadas sem conferirem direito a dividendo. Lá fora, o desempenho do petróleo vai continuar no radar dos investidores.

IGCP tenta captar até 1.000 milhões

O instituto que gere a dívida pública portuguesa vai voltar ao mercado, com uma emissão de longo prazo, a seis e dez anos. A operação ocorre numa altura em que os custos de financiamento se têm agravado devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o comunicado do IGCP, os dois leilões de Obrigações do Tesouro têm maturidade em 21 de julho de 2026 e 15 de fevereiro de 2030, com um montante indicativo global entre 750 milhões e mil milhões de euros.





EDP Renováveis entra em ex-dividendo e Navigator reage a corte de produção

A empresa liderada por João Manso Neto começará a distribuir o dividendo bruto de oito cêntimos por ação a partir de 24 de abril, pelo que as ações representativas do capital social da EDP Renováveis hoje já serão transacionadas sem conferirem direito a dividendo. O valor do dividendo representa uma subida de 1 cêntimo face ao ano anterior (em que a empresa pagou sete cêntimos ilíquidos por cada ação) e é o mais alto de sempre.