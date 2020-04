Esta quarta-feira os olhos estarão virados para a decisão de política monetária da Reserva Federal norte-americana. Há também PIB dos EUA e contas de tecnológicas norte-americanas. Por cá, destaque para os dados do emprego de março. O corte de rating de Itália pela Fitch estará igualmente no radar.

Fed volta a reunir-se e há PIB dos EUA

As reuniões de dois dias da Fed voltaram esta semana, com Jerome Powell a anunciar as decisões nesta quarta-feira, um dia antes de se saber o que fará o BCE.

Hoje serão conhecidos também os primeiros indicadores trimestrais da atividade económica nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre, e que se espera que tenha tido uma queda pela primeira vez em seis anos.





Bolsas ao sabor do corte de rating de Itália e das medidas de desconfinamento

Os investidores terão vários fatores a influenciarem as suas decisões nesta quarta-feira. Por um lado, os anúncios de medidas graduais de desconfinamento em vários países europeus, como França, Espanha e Grécia, deverão continuar a animar o sentimento nos mercados do Velho Continente, mas o impacto económico que a pandemia terá um pouco por todo o mundo continuará também a pesar – ontem foi motivo para maior prudência em Wall Street, que acabou por encerrar no vermelho.