Esta quarta-feira as atenções dos investidores estarão sobretudo voltadas para o reporte dos resultados do primeiro trimestre por parte dos CTT, da Nos e da Sonae Indústria.

CTT, Nos e Sonae Indústria apresentam contas

A empresa de correios, a operadora de telecomunicações e a companhia liderada por Paulo Azevedo reportam contas nesta quarta-feira.

Os CTT, que divulgam os resultados após o fecho da sessão bolsista, realizam na quinta-feira uma teleconferência com os analistas para debaterem os números do trimestre e as perspetivas para a atividade.





INE divulga desemprego no trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta a meio da semana as estatísticas do emprego relativas ao primeiro trimestre do ano.