EDP e REN reagem às contas trimestrais

As ações da EDP e a REN estarão a refletir hoje na negociação bolsista os resultados do primeiro trimestre, divulgados ontem já depois do fecho da praça lisboeta.

A elétrica liderada por António Mexia fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 146 milhões de euros, um aumento de 45% face ao mesmo período do ano anterior. Já a empresa comandada por Rodrigo Costa viu o seu lucro trimestral encolher 67,5% para 4,3 milhões – e na AG afoi aprovado o dividendo de 17,1 cêntimos.





Rating de Itália em foco

Depois de na semana passada a agência Fitch ter cortado o rating de Itália para o último nível da categoria de investimento de qualidade (ou seja, a apenas um nível de regressar ao patamar de "lixo"), a dívida do país volta a ser avaliada.