Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Jerónimo Martins caíram 10,92% para 13,99 euros. Na sequência desta operação, a BlackRock passou a deter, direta e indiretamente, 1,99% dos direitos de voto na dona do Pingo Doce.Antes da alienação de direitos de voto, a Black Rock detinha 1,90% associados a ações e 0,10% detidos através de instrumentos financeiros, perfazendo um total de 2%.

A BlackRock reduziu a sua posição na Jerónimo Martins, ficando abaixo dos 2% necessários para deter uma participação qualificada..A Jerónimo Martins "informa que, no dia 14 de maio, a BlackRock, Inc. comunicou [...] que a 13 de maio de 2020, alienou direitos de voto, ficando abaixo do limite de participação de 2%", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).