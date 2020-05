Sonae divulga resultados

Depois do BCP na terça-feira (e que nesta quarta-feira realiza a sua AG), hoje é a vez de a Sonae a apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano, o que acontecerá após o encerramento da sessão bolsista.

O CaixaBank/BPI antecipa que o retalho alimentar e eletrónico da Sonae tenha beneficiado com a pandemia, que reforçou as vendas em 6% nos primeiros três meses deste ano. Contudo, a cotada deverá ter fechado com um prejuízo de 7 milhões de euros no primeiro trimestre.





IGCP emite dívida de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa ao mercado, desta vez para uma emissão de bilhetes do tesouro.