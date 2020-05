Fitch pode mexer no rating de Portugal

A agência de notação financeira poderá pronunciar-se hoje sobre a dívida soberana portuguesa. Os analistas inquiridos pelo Negócios descartam uma mexida nesta sexta-feira.

No calendário entregue no início do ano, a Fitch tinha agendada para esta sexta-feira uma possível alteração à classificação ou perspetiva para a dívida da República, mas antecipou-se a 17 de abril ao cortar o outlook de positivo para estável. O rating de Portugal manteve-se, nessa data, em BBB, o que corresponde a dois níveis acima de lixo.





Ibersol dispara quase 30% no desconfinamento

A dona de marcas como a Pizza Hut, Burguer King e KFC está a recuperar do mergulho de quase 60% que deu em bolsa, entre janeiro e maio, e ontem escalou perto de 30%.