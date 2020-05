Semapa, Altri e Ramada reagem às contas

A Semapa, a Altri e a Ramada vão estar a reagir aos resultados do primeiro trimestre, reportados ontem depois do encerramento da praça lisboeta.

A Semapa obteve um resultado líquido de 17,2 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, um decréscimo de 56,6% em termos homólogos. Já a Altri teve uma queda de 81% nos lucros do primeiro trimestre, penalizada pela descida do preço da pasta. Por seu lado, a Ramada Investimentos, que já não integra o PSI-20 desde 23 de março, reportou lucros de 1,3 milhões de euros entre janeiro e março, menos 30,1% do que no período homólogo.





EDPR ganha contrato de 20 anos em leilão eólico em Itália

A EDP Renováveis ganhou um contrato a 20 anos para venda de energia eólica em Itália no âmbito de um leilão realizado no país transalpino, indicou ontem a empresa liderada por João Manso. Os projetos eólicos deverão iniciar as operações em 2021, acrescenta o comunicado.