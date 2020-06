IGCP emite até 1.500 milhões em dívida



O IGCP, instituto que gere a dívida pública, vai voltar hoje ao mercado, para um duplo leilão de obrigações, com o objetivo de arrecadar até 1.500 milhões de euros.

Trata-se de um leilão de títulos a seis e dez anos, com um montante indicativo global entre 1.250 e 1.500 milhões de euros, segundo informou o IGCP.

A saída de Centeno da pasta das Finanças e da liderança do Eurogrupo

Mário Centeno demitiu-se ontem dos cargos de ministro das Finanças [já na próxima segunda-feira] e de presidente do Eurogrupo [em 13 de julho, quando expira o seu mandato].

A decisão foi anunciada quando as bolsas estavam ainda a operar, mas deverá continuar a ter reflexos na negociação de hoje, numa altura em que está em cima da mesa a escolha de um novo líder do Eurogrupo. João Leão será o substituto de Centeno na pasta das Finanças.





Galp paga juro de 2% para emitir 500 milhões de euros

A Galp Energia esteve ontem no mercado com uma emissão de obrigações de 500 milhões de euros, a primeira desde 2017 por parte da petrolífera portuguesa. De acordo com a Bloomberg, o spread inicial da emissão de obrigações a cinco anos foi fixado em 260 pontos base acima da taxa mid-swap do euro, baixou depois para 235 pontos base e no final da operação foi fixado em 227 pontos base. Tendo em conta este novo preço, a taxa de juro ficou em redor de 2%. A procura atingiu 1,1 mil milhões de euros, o que supera em mais de duas vezes a oferta.