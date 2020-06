Sonaecom e Isabel dos Santos recuperam direitos de voto na Nos

O Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa levantou o arresto da participação da Zopt na Nos, podendo assim a empresa conjunta da Sonaecom e Isabel dos Santos votar com a totalidade da sua participação. Isto depois de em abril ter sido arrestada a sua participação de 26% na empresa portuguesa.

A decisão foi divulgada já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações da Nos poderão estar a reagir na sessão desta terça-feira.





Nova vaga de covid-19 assusta investidores

O ressurgimento de novos casos de infeção na China e nos EUA deixou os investidores receosos, tendo ontem abalado as bolsas europeias e o mercado petrolífero.