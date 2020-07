Entram em vigor restrições para a AML

O Governo determinou esta segunda-feira à noite, numa resolução do Conselho de Ministros, a aplicação de medidas especiais de confinamento na Área Metropolitana de Lisboa (AML) devido ao elevado número de novos casos de covid-19.

As novas regras entraram em vigor à primeira hora desta terça-feira. Entre as medidas, todos os estabelecimentos comerciais, à exceção da restauração, ficam com horários limitados até às 20 horas, o que influenciará os negócios de cotadas como a Sonae e Jerónimo Martins.

Desde o início do desconfinamento, a 4 de maio, os 18 municipios da AML registam 9.007 casos, 64,9% dos 13.868 casos em Portugal. Sintra, Lisboa, Loures e Amadora registaram mais de mil casos neste período (1.654, 1.583, 1.244 e 1.088, respetivamente).





Receios em torno da covid-19 pressionam bolsas europeias

As bolsas europeias negociaram em terreno negativo no arranque da semana, pressionadas pelos receios em torno de um aumento das infeções por covid-19. Do outro lado do Atlântico, estas preocupações também travaram maiores ganhos.

A Coreia do Sul disse ontem, pela primeira vez, que está perante uma segunda vaga do coronavírus. Já a Organização Mundial da Saúde reportou no domingo uma subida recorde no número de casos a nível global, com os maiores aumentos a provirem da América do Norte e do Sul.





INE divulga preços da habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça-feira o índice de preços da habitação, relativo ao primeiro trimestre deste ano, bem como as contas económicas da silvicultura respeitantes a 218.

Na Zona Euro teremos a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a junho. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços e indústria. Teremos também os mesmos indicadores para a Alemanha, França e Reino Unido.





Milhões desaparecidos da Wirecard podem nunca ter existido

A Wirecard concluiu que os 1,9 mil milhões de euros que tinha registados como ativos, e que a auditora EY tinha dado como desaparecidos, provavelmente nunca existiram. Esta quantia representa cerca de um quarto do valor da Wirecard na folha de balanço.

A empresa revelou que está em conversações com os credores e a considerar uma restruturação completa, depois de ter recuado na publicação dos resultados de 2019 e do primeiro trimestre de 2020. Na sequência destas revelações, os títulos da empresa continuaram ontem a afundar em bolsa.





Macron na Holanda para discutir fundo de recuperação da UE

O Presidente francês, Emmanuel Macron, desloca-se hoje à Holanda para se reunir com o primeiro-ministro Mark Rutte, a propósito do fundo de recuperação económica da União Europeia (UE), em relação ao qual a Holanda tem fortes reservas. Macron é esperado em Haia ao final da tarde para o encontro, seguido de jantar de trabalho.



Os líderes dos 27 tentam chegar a um acordo antes do final de julho sobre o plano de relançamento económico e social da UE face à crise provocada pela quase paralisação da economia para travar a propagação do novo coronavírus. O plano proposto pela Comissão Europeia, que ascende a 750 mil milhões de euros e visa ajudar mais os países mais afetados pela pandemia, foi discutido na Cimeira europeia de sexta-feira passada, voltando a constatar-se profundas divergências entre os Estados-membros.