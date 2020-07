As bolsas europeias e o petróleo atingiram máximos de março e o euro subiu para um recorde de janeiro de 2019 na sessão de ontem. A impulsionar esteve o facto de os líderes europeus terem chegado a acordo na madrugada de terça-feira para fechar o plano de relançamento da economia europeia com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação, que no total mobilizam 1,82 biliões de euros.