A Nos fechou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido de 35 milhões de euros, o que representa uma queda de 61% face ao mesmo período do ano passado. À semelhança do primeiro trimestre de 2020, a operadora liderada por Miguel Almeida justificou os resultados com o impacto da pandemia da covid-19,que teve início no final de fevereiro, e se intensificou no segundo trimestre do ano devido ao confinamento decretado pelas autoridades. As receitas ascenderam a 666,6 milhões de euros, traduzindo-se num decréscimo de 7,6% face ao mesmo período de 2019.