O BCP vai divulgar os resultados semestrais, depois de no primeiro trimestre ter apurado uma queda de 77% nos resultados, devido a imparidades relacionadas com os efeitos da crise pandémica na banca. O segundo trimestre apanha um maior período de confinamento. O lucro do banco liderado por Miguel Maya vai registar uma subida homóloga de 93% para os 31 milhões de euros, no segundo trimestre deste ano, face aos 15,9 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior, de acordo com as estimativas do CaixaBank/BPI. Em termos semestrais, a situação inverte-se e poderá verificar-se um decréscimo de 61% para os 166 milhões de euros.