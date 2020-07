A Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. Do lado empresarial, hoje será a vez de o Facebook reportar as suas contas do segundo trimestre, após o fecho de Wall Street. Há também números a serem divulgados na Europa, nomeadamente do Deutsche Bank e do Barclays.