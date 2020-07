A evolução do PIB dos EUA no segundo trimestre é anunciada esta quinta-feira. Depois de uma descida de 5% no primeiro trimestre, os analistas antecipam que nos três meses seguintes tenha caído 35%. Serão igualmente conhecidos os dados para o PIB alemão, para o qual se antecipa uma queda de 9%. Ainda na Europa, teremos os dados do demprego na Zona Euro em junho e os mesmos números desagregados para Espanha, Itália e Alemanha. O Eurostat revela também os dados da confiança dos consumidores em julho e do sentimento económico, na indústria e nos serviços.