A Altri, Cofina e Ramada Investimentos vão estar a reagir às contas apresentadas ontem depois do fecho da bolsa nacional. O lucro da Altri recuou 86% até junho com queda dos preços da pasta e o da Ramada caiu 32,4% para 2,5 milhões. Já a Cofina passou de lucros para prejuízos no semestre, em termos homólogos, penalizada pelos custos com a OPA sobre a Media Capital.