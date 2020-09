A Galp Energia anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa, a conclusão da operação anunciada em janeiro com os espanhóis da ACS e que vai permitir à petrolífera portuguesa avançar na estratégia de transição para ativos de baixo carbono. Este negócio passa pela constituição de uma joint venture com a companhia espanhola (que fica com 24,99%) com o objetivo de desenvolver uma carteira de projetos de solar fotovoltaico em Espanha, com uma capacidade de geração de energia total de 2,9 GW, o que dará à companhia a liderança ibérica na produção de energia solar. A Galp fica com 75,01% da nova companhia, sendo que para tal pagou ontem 326 milhões de euros à ACS, com o montante a ser justificado pela aquisição da sua participação e dos custos de desenvolvimento associados ao portefólio já existente.