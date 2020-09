Depois duma semana negra na bolsa portuguesa, com uma desvalorização de 13% para mínimos históricos, o BCP poderá estar ativo no arranque da sessão desta segunda-feira. O jornal Expresso noticiou este sábado que o BCP estará disponível para uma fusão com o Banco Montepio caso seja necessário haver uma intervenção, sendo que essa disponibilidade já foi comunicada ao Governo, numa reunião entre administração do banco e o ministro das Finanças. De acordo com o semanário, João Leão já teve reuniões com vários banqueiros para discutir as moratórias do crédito, mas o tema do Montepio tem surgido sempre, numa altura em que têm saído notícias sobre a dispensa de centenas trabalhadores no âmbito de um plano de reestruturação.