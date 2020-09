A Uber Technologies está a ponderar comprar a Free Now, plataforma de mobilidade resultante de uma joint-venture entre a BMW e a Daimler, avançou a Bloomberg citando fontes próximas do processo. A concretizar-se, o negócio poderá impulsionar a quota de mercado da Uber na Europa e América Latina. As ações das empresas visadas deverão estar hoje a reagir a esta notícia.