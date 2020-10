Os democratas da Câmara dos Representantes, onde detêm a maioria, viabilizaram na quinta-feira à noite o pacote de estímulos proposto pelo partido, no valor de 2,2 biliões de dólares, que se destina a suavizar o impacto económico decorrente da covid-19. No entanto, as objeções colocadas pela Casa Branca e por republicanos de relevo deverão ensombrar este projeto no Senado.