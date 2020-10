Os mercados vão continuar atentos à evolução do estado de saúde do presidente norte-americano. No domingo, os médicos do chefe da Casa Branca indicaram que Donald Trump poderia ter alta no dia seguinte, o que animou os investidores na sessão desta segunda-feira depois do abalo de sexta-feira – quando se soube que Trump tinha testado positivo à covid-19, tendo sido internado por precaução e suscitando incertezas quanto às eleições presidenciais dos EUA a 3 de novembro. Com a alta de Trump concretizada ontem à noite (23h30 em Lisboa), os mercados accionistas e de outros ativos de maior risco, como o petróleo, poderão manter hoje a toada positiva.