Os acionistas da Sonae Indústria e da Sonae Capital podem aceitar vender à Efanor as suas participações na Sonae Indústria e na Sonae Capital entre hoje e o dia 27 de outubro. A oferta da holding da família Azevedo decorre assim entre as 8h30m do dia 7 de outubro e as 15h00m do dia 27 de outubro, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo.