O presidente norte-americano declarou na terça-feira ao final do dia que tinha decidido interromper as conversações com os democratas com vista a um novo pacote de estímulos à economia, acusando a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de não estar a negociar de boa fé. O chefe da Casa Branca disse que só depois das eleições presidenciais é que seriam retomadas as negociações, o que abalou as bolsas nos EUA. Mas entretanto, algumas horas depois, Trump disse que o Congresso deve alargar rapidamente 25 mil milhões de dólares em novas ajudas salariais às companhias aéreas norte-americanas que estão a colocar em licença milhares de trabalhadores numa altura em que as viagens de avião continuam a ser fortemente afetadas pela pandemia de covid-19. Esta abertura para mais estímulos, pelo menos setoriais, deixou os investidores na expectativa de que possam ser aprovadas mais ajudas nos EUA antes das eleições, ao contrário do que o presidente norte-americano tinha inicialmente sinalizado, o que colocou de novo Wall Street na senda dos ganhos.