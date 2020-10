O setor da banca foi ontem dos mais pressionados em bolsa, tanto na Europa como nos Estados Unidos. No Velho Continente, as cotadas do setor foram penalizadas pelo facto de os juros da dívida soberana de longo prazo em Itália e na Grécia terem caído para mínimos históricos. Nos EUA, os bancos lideraram as quedas em Wall Street, depois de o JPMorgan Chase e o Citigroup terem reportado as suas contas do terceiro trimestre, com os investidores a recearem que os lucros deste período – melhores do que o esperado – tenham sinalizado somente uma pausa na dolorosa fatura do crédito malparado.