A Sonae Capital e a Sonae Indústria serão duas das cotadas em destaque esta sexta-feira, dia em que as ordens de venda dos acionistas nas OPA se tornam irrevogáveis. No caso da Sonae Capital há ainda outro fator: após a revisão em alta pela Efanor do preço da OPA, de 70 para 77 cêntimos por ação, a empresa liderada por Miguel Gil Mata anunciou, após o fecho do mercado, a compra de seis fábricas de cogeração em Espanha por 75 milhões de euros.