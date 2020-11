A Semapa registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 72,8 milhões de euros, uma queda de 35,1% face ao mesmo período de 2019, justificado pela holding "não só pela redução do EBITDA, em consequência da pandemia, como também por efeitos cambiais negativos na Secil". Ainda assim, o grupo liderado por João Castello Branco sublinha que só no terceiro trimestre o lucro foi de 42,5 milhões de euros, o que supera em 10,2% os 38,6 milhões registados no mesmo trimestre do ano passado. A holding, que detém negócios no setor da pasta e papel (Navigator), do cimento (Secil) e do ambiente (ETSA), salienta que "com a reabertura das economias e a recuperação económica progressiva verificou-se uma melhoria de performance em todos os segmentos de negócio da Semapa durante o terceiro trimestre face ao trimestre anterior".