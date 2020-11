Hoje serão divulgados os dados sobre o total de vendas de veículos no mês passado nos EUA e estas deverão deverão ter mantido a via da retoma no mês de outubro, segundo as estimativas do JPMorgan. As vendas robustas de carros no país estão a diminuir os inventários das concessionárias, contribuindo para um aumento de 5% nos preços médios de transação face há um ano – o que está entre os mais rápidos aumentos mensais até à data, referiu o JPMorgan.