O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje as estatísticas do emprego relativas ao terceiro trimestre. Na Zona Euro teremos a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a outubro. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços. Serão também apresentados os mesmos indicadores para Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido. De Espanha virão ainda os dados do desemprego em outubro. Destaque igualmente para os dados do emprego no setor privado norte-americano (divulgados pela ADP) durante o mês passado.