A Corticeira Amorim e a Sonae Capital apresentam hoje os seus resultados relativos aos primeiros nove meses do ano. Já a Nos, CTT e Sonaecom estarão a reagir aos números apresentados ontem depois do fecho da bolsa nacional. Os lucros da Nos caíram 42,7% para 79 milhões de euros até setembro, enquanto os dos CTT derraparam 81% para 4,3 milhões de euros no mesmo período. Já a Sonaecom viu os seus lucros nos primeiros nove meses do ano caírem 5 vezes, ficando nos 6,7 milhões, o que compara com os 34 milhões um ano antes.