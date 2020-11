A Corticeira Amorim e a Sonae Capital vão estar hoje a reagir aos resultados dos primeiros nove meses do ano, reportados ontem depois do fecho da bolsa. Já a Galp Energia poderá capitalizar a melhoria da recomendação do Goldman Sachs para as suas ações, de "vender" para "neutral" – com o preço-alvo a ser mantido nos 10,60 euros, o que lhe confere um potencial de subida de 48%. Por seu lado, a FC Porto SAD poderá ganhar com o facto de ter ontem dito que espera alcançar lucros de 34,7 milhões de euros na presente temporada depois de ter registado as maiores perdas de sempre no último exercício, com prejuízos de 116 milhões de euros.